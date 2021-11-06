Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19

Коста-Рика стала первой страной в мире, в которой ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей. Об этом сообщается на сайте местного Минздрава.
«В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков... Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Напомним, 3 ноября Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США официально одобрили применение вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8 процентов в период с ноября по март 2022 года.
Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели. Поставляться они будут в разных упаковках и вводиться с помощью специальных детских игл.
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