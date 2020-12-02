Директора службы ветнадзора в Одессе Игоря Сологуба поймали на недостоверном декларировании

Многолетний директор службы ветнадзора в Одессе Игорь Сологуб пятый год подает «аномальные» декларации, в которых «забывает» указать жену, землю и автомобиль. Об этом сообщил Наблюдатель.
Игорь Сологуб занимает руководящие посты в Одесской региональной службе государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе Украины и транспорте (ГВСКН) с 1998 года. Был ведущим ветеринарным врачом, начальником Черноморского пункта, заместителем начальника службы, первым заместителем и начальником. Формально Игорь Сологуб руководит ведомством с 2017 года, а по факту с 2010 года с приставками и.о. «Получить информацию о результатах его работы и в целом о текущей деятельности службы невозможно: со СМИ не общаются, в соцсетях отсутствуют, сайт не обновляют. Закрытый клуб с ограниченным доступом», — говорится в материале.
Не менее таинственна и декларация Сологуба, пишет Наблюдатель. Так, с 2015 года чиновник декларирует одну зарплату, пенсию матери и однокомнатную квартиру в Одессе на 44,4 кв м, в которой они якобы проживают вместе. В 2017 году в декларации появились сбережения: 180 тыс. грн наличными. Спустя еще 2 года они выросли до 200 тыс. грн наличными и шести счетов в банках. «Декларация Сологубом могла бы принадлежать сельскому учителю или санитару — настолько она скромная... Возможно, на одесской таможне и несут службу честные чиновники, которые в свои 50+ живут на одну зарплату в однокомнатной квартире с мамой, но точно не Сологуб», — сообщает Наблюдатель.
По данным политолога Петра Олещука, начальник региональной службы ветеринарно-санитарного контроля «забыл» указать в декларации земельный участок в селе Фонтанка, Коминтерновского района Одесской области, жену и ее имущество, а также якобы «служебный» Mitsubishi, на котором ездит на охоту.
«Вдали от киевского начальства и посторонних глаз Игорь Сологуб «пересидел» в уютной одесской службе ГВСКН две революции, четверых президентов, неисчислимое количество премьеров, руководителей Госпотребслужбы и таможни. Выстоял перед натиском «грузинского десанта» в Одессе и, можно биться об заклад, убежден: до него не дотянется ни один реформатор», — сообщает издание.
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