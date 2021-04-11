Войти
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
позиция
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области
транспорт
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Кабмин обнародовал категории ФЛП, имеющие право на «карантинные» 8 тысяч

251
Кабмин обнародовал категории ФЛП, имеющие право на «карантинные» 8 тысяч

Кабинет Министров обнародовал постановление, определяющее виды экономической деятельности, по которым физические-лица предприниматели и наемные работники в красных карантинных зонах имеют право на получение государственной помощи в сумме 8 тыс. грн.

Соответствующее постановление № 329 появилось на Правительственном портале.

Так, госпомощь 8 тыс. грн предусмотрена для ФЛП и наемных работников, задействованных в таких видах деятельности:

  • Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
  • Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
  • Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
  • Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
  • Рзничная торговля одеждой в рспециализированных магазинах;
  • Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля товарами, не бывшими ув употреблении, в специализированных магазинах;
  • Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
  • Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;
  • Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
  • Другие виды розничной торговли вне магазинов;
  • Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
  • Поставка готовых блюд для событий;
  • Обслуживание напитками;
  • Демонстрация кинофильмов;
  • Организования конгрессов и торговых выставок;
  • Театральная и концертная деятельность;
  • Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
  • Функционирование театральных и концертных залов;
  • Функционирование библиотек и архивов;
  • Функционирование музеев;
  • Функционирование спортивных сооружений;
  • Деятельность спортивных клубов;
  • Деятельность фитнес-центров;
  • Функционирование аттракционов и тематических парков;
  • Организования других видов отдыха и развлечений;
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
  • Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Как сообщалось, 9 апреля вступил в силу закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантина в красных зонах.

Читайте также: Foreign Policy: Россия готовится начать войну в Украине?

Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина. 6 апреля президент Зеленский подписал соответствующий закон.

карантин, ФЛП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 11 апреля 2021
Суббота, 10 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016