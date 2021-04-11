Кабмин обнародовал категории ФЛП, имеющие право на «карантинные» 8 тысяч

Кабинет Министров обнародовал постановление, определяющее виды экономической деятельности, по которым физические-лица предприниматели и наемные работники в красных карантинных зонах имеют право на получение государственной помощи в сумме 8 тыс. грн.
Соответствующее постановление № 329 появилось на Правительственном портале.
Так, госпомощь 8 тыс. грн предусмотрена для ФЛП и наемных работников, задействованных в таких видах деятельности:
- Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
- Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
- Рзничная торговля одеждой в рспециализированных магазинах;
- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- Розничная торговля товарами, не бывшими ув употреблении, в специализированных магазинах;
- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
- Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;
- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
- Другие виды розничной торговли вне магазинов;
- Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
- Поставка готовых блюд для событий;
- Обслуживание напитками;
- Демонстрация кинофильмов;
- Организования конгрессов и торговых выставок;
- Театральная и концертная деятельность;
- Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
- Функционирование театральных и концертных залов;
- Функционирование библиотек и архивов;
- Функционирование музеев;
- Функционирование спортивных сооружений;
- Деятельность спортивных клубов;
- Деятельность фитнес-центров;
- Функционирование аттракционов и тематических парков;
- Организования других видов отдыха и развлечений;
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- Деятельность по обеспечению физического комфорта.
Как сообщалось, 9 апреля вступил в силу закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантина в красных зонах.
Верховная Рада 30 марта приняла президентский закон о финансовой помощи ФЛП во время карантина. 6 апреля президент Зеленский подписал соответствующий закон.