Таиланд планирует отказаться от массового туризма

Таиланд планирует в ближайшие годы отказаться от массового туризма, сказал начальник управления по делам туризма (ТАТ) Юттхасак Супхасон.
«Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен будет больше рассматриваться, как небезопасное, но сексуальное направление. Это значит, что мы обеспечим гостям гигиену, экологическую устойчивость и дополнительные возможности и сконцентрируем наши усилия на доходе от туризма», — заявил глава ТАТ, слова которого цитирует газета Bangkok Post.
Супхасона считает, что необходимость повышения дохода от пребывания иностранных путешественников назрела еще до кризиса из-за COVID-19. По его словам, уже в прошлом году средний доход от одного зарубежного туриста составлял 47 тысяч таиландских бат (около 1500 долларов), что на 100 долларов меньше, чем было в предшествующие годы.
Цель властей — поднять эту цифру до 62 тысяч бат (ок 1990 долларов) в 2021 и 2022 годах, при меньшем числе иностранных отдыхающих: восемь миллионов туристических заездов вместо 40 миллионов в 2019 году, сказал глава управления.
Он подчеркнул, что пандемия будет влиять на туристические потоки еще несколько лет, даже если ее удастся быстро подавить массовой вакцинацией. И поэтому отрасли следует сконцентрироваться на качестве и доходности, не стараясь угнаться за цифрами предкризисных лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016