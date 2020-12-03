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Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к другим валютам

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Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к другим валютам

В течение семи месяцев доллар США падал по отношению к другим основным валютам и в декабре продолжит эту тенденцию, следует из данных Bloomberg Dollar Spot Index. Индекс отслеживает динамику курса доллара по отношению к десяти другим валютам. В 2020 году он упал более чем на 8% по отношению к швейцарскому франку и на 4% — к иене, пишет Bloomberg.

Австралийский и канадский доллары, а также корейская вона на этой неделе достигли самых высоких уровней более чем за два года, а швейцарский франк находится на самом высоком уровне с января 2015 года, сообщает агентство. В четверг, 3 декабря, евро достиг отметки $1,2125 — лучшего показателя с апреля 2018 года.

Как отмечает Bloomberg, оптимизм по поводу переговоров о стимулировании экономики США, ставки на успешное внедрение вакцин против COVID-19 и восстановление экономики Китая стимулируют ожидание глобального экономического роста и снижения доллара США.

Часть игроков на американском фондовом рынке считает, что курс доллара продолжит падать, а Федеральная резервная система (ФРС) будет удерживать ставки на низком уровне в течение многих лет, пишет агентство. 2 декабря глава ФРС Джером Пауэлл объявил, что резервная система оставит низкие ставки пока экономика «явно не преодолеет опасность», вызванную пандемией коронавируса.

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Старший валютный стратег Malayan Banking в Сингапуре Кристофер Вонг заявил, что плавное развертывание вакцины в ближайшее время может ускорить восстановление роста экономики и закрепить слабость доллара. По его мнению, выгоду из этой ситуации могут извлечь австралийский доллар и вона.

В Credit Suisse Group AG прогнозируют, что евро может вырасти до $1,25 к концу 2021 года. В Goldman Sachs Asset Management предпочитают шортить доллар против юаня, то есть ставить на падение американской валюты. В инвестиционной компании считают, что евро и иена будут и дальше расти. Morgan Stanley и Citigroup также полагают, что доллар ослабнет.

доллар, валюта
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