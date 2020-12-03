В KSE считают карантин выходного дня недостаточным

Карантин выходного дня повлиял на распространение COVID-19 в Украине, но его недостаточно для стабилизации ситуации, считают исследователи Киевской школы экономики (KSE).

«Украина по показателям заболеваемости двигается вверх к странам Европы с наибольшим распространением COVID-19, это — Польша, Бельгия, Чехия, Румыния, Украина. Наша страна сейчас единственная, которая пока что продолжает тренд роста заболеваемости», — сказал руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко на еженедельной презентации анализа KSE в четверг.

По его словам, рассматривалась возможность, что карантин выходного дня может сработать как полный локдаун, однако на практике реализовался «желтый» сценарий, когда в будние дни действительно ситуация ухудшается.

«Желтый» сценарий означает, что карантин выходного дня повлиял, но его недостаточно для стабилизации. Если бы карантин выходного дня продолжался и дальше, то мы бы имели пиковую нагрузку (на систему здравоохранения — Ред.) в 20 тыс. случаев уже где-то в январе«, — сказал он.

В свою очередь, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк сказал, что карантин выходного дня является ярким примером политики, как не нужно проводить политику по карантину.

«Во-первых, не было никаких доказательств или обоснования гипотез, почему карантин выходного дня должен сработать. Есть определенное влияние на рост заболеваемости, но самого роста карантин выходного дня не остановил, эффекта не дал», — констатировал он.

Ковтонюк подчеркнул, что практика введения локдуанов в Европе показала: для стабилизации ситуации необходимо четыре недели, для снижения заболеваемости — шесть недель.

«Карантин выходного дня, который действовал три недели, не мог улучшить ситуацию ни с госпитализацией, ни с заболеваемостью», — сказал он.

Ковтонюк подтвердил заключение KSE относительно того, что коллапс медицинской системы может предотвратить только немедленное введение полного локдуана.