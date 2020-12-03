Владимир Бондаренко стал заместителем городского головы - секретарем Киевсовета

Сегодня депутаты Киевского городского совета избрали заместителя городского головы — секретаря Киевсовета. Должность будет занимать Владимир Бондаренко. Его кандидатуру поддержали 114 депутатов.

Об этом информирует пресс служба Киевсовета.

Новоизбранный секретарь Киевсовета заверил в своей объективности и беспристрастности при принятии решений и организации работы Киевского городского совета.

Владимир Бондаренко в 2007-2013 был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете. В 2012 году во время проведения выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады Украины VII созыва от политической партии «УДАР Виталия Кличко». В 2013-2014 годах был помощником Виталия Кличко в Верховной Раде. С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА. В последнее время был советником Киевского городского головы и секретарем Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.