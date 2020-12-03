В Молдове возвращают русский язык и российские телеканалы

Парламент Молдовы в первом чтении утвердил законопроект о функционировании языков, в соответствии с которым русскому возвращается статус языка межнационального общения. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».
«Республика Молдова обеспечивает необходимые условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения в Республике Молдова», — говорится в тексте законопроекта.
Помимо этого, депутаты проголосовали за отмену так называемого закона о запрете иностранной пропаганды. Этот закон вступил в силу в феврале 2018 года. Он запрещал ретрансляцию на территории Молдовы программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, за которые сейчас проголосовал парламент, позволят вернуть в Молдавии в полном объеме российские теле- и радиопрограммы.
Ранее в Молдове состоялись президентские выборы. По результатам второго тура победу одержала Майя Санду, набравшая 57,74% голосов. Действующий президент Игорь Додон уступил ей с результатом 42,26%. Именно соратники Додона контролируют парламент страны.
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