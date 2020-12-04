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Только треть украинцев регулярно носят маски

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Только треть украинцев регулярно носят маски

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных COVID-19, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 27 ноября по 1 декабря.

Согласно данным исследования, 79% опрошенных поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как способ борьбы с коронавирусом, противоположного мнения — 17%. В эффективность таких мер верят 73%, не верят — 19%.

Так, 70% украинцев считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и семьи, 35% постоянно носят маски, 63% — носят их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т.д., а 2% пренебрегают ношением масок.

При этом 50% больше боятся экономических последствий пандемии (50%), в то время как 34% боятся больше самого заболевания, чем финансовых трудностей.

Около 40% опрошенных считают, что успех в борьбе с COVID-19 в основном зависит от президента и Министерства здравоохранения, 32% считают, что это зависит от министра здравоохранения Максима Степанова, 17-18% — надеются на парламент и правительство, 13% — на премьер-министра.

При этом министру здравоохранения Степанову доверяют 19%, не доверяют — 34%, не знают такого — 37%. Экс-министру Уляне Супрун доверяют 15%, не доверяют — 67%, не знают ее — 12%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-10%, не доверяют — около трети.

В то же время детскому врачу, телеведущему Евгению Комаровском доверяют 66%, не доверяют — 20%. Директору Института сердца Борису Тодурову доверяют 32%, не доверяют — 16%, не знают его — 48%. Главному санитарному врачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют — 39%, не знают его — 20%. Инфекционисту Ольге Голубовский доверяют 20%, не доверяют — 11%, не знают ее — 64%. Директору центра профилактики и борьбы со СПИДом Алле Щербинский доверяют 11%, не доверяют — 11%, не знают ее — 75%.

Также, по данным опроса, председателю парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаилу Радуцкому доверяют 8%, не доверяют — 26%, не знают его — 60%. Директору Центра общественного здоровья Игорю Кузину доверяют 8%, не доверяют — 12%, не знают его — 77%.

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Среди ключевых институтов респонденты больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%), не доверяют этому учреждению — 32%. Министерству здравоохранения Украины доверяют 33%, не доверяют — 54%. Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют — 40%, ничего не знают о ее деятельности — 29%. Центру общественного здоровья доверяет 21%, не доверяют — 38%, ничего не знают о его деятельности — 34%. Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15%, не доверяют — 54%, ничего не знают о его деятельности — 24%.

опрос, коронавирус
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