Из Стамбула в Китай впервые отправляется грузовой поезд

Первый грузовой поезд отправляется в пятницу из Турции в Китай, ему предстоит преодолеть более 8,6 тыс. км за 12 дней. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.

«Первый грузовой поезд из Турции в Китай отправляется сегодня из Стамбула. Поезд проследует по Транскаспийскому транспортному маршруту через железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс, он проедет 8 693 км, пересечет два континента, два моря, пять стран и доставит груз в Китай через 12 дней», — отмечается в коммюнике.

В коммюнике при этом подчеркивается, что «Турция будет продолжать укреплять связи между Востоком и Западом и предпринимать необходимые шаги для укрепления своего центрального положения в регионе».