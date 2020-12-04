Кипр будет принимать привитых от COVID-19 туристов без тестирования

Власти Кипра разрешат туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса COVID-19, посещать страну без прохождения тестирования на наличие инфекции, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на заявление кабинета министров.
«Согласно представленному министром транспорта Янисом Каруссосом плану, который вступит в силу 1 марта 2021 года, люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не будут обязаны предоставлять сертификат о негативном результате теста на коронавирус по прибытии», — говорится в документе.
Как в свою очередь отмечает британское издание The Guardian, данная мера включена в измененный план по возобновлению авиасообщений в страну.
The Guardian подчеркивает, что данная мера правительства Кипра является доказательством того, что жизнь станет намного проще для тех, кто примет решение сделать прививку от COVID-19, несмотря на заверения властей и экспертом в том, что вакцинация не будет обязательной.
На данный момент две потенциальные вакцины от коронавируса, разработанные американской компанией Pfizer с немецкой BioNTech и компанией Moderna, находятся на рассмотрении регулирующих органов в США и Европе. Их эффективность по итогам клинических испытаний составляет 95% и 94,1% соответственно.
На этой неделе Великобритания стала первой страной, которая одобрила применение вакцины Pfizer и BioNTech. Вакцинационная кампания в стране начнется со следующей недели.
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