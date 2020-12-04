Новым генсеком ОБСЕ стала немецкий дипломат

Совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру дипломата из ФРГ Хельги Шмидт на посту генсека ОБСЕ, сообщило представительство Германии в этой организации в пятницу в Twitter.

Шмидт сменила на этом посту Томаса Гремингера.

Полномочия Гремингера истекли в июле, и с тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.

Хельге Шмидт 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.