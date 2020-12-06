Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться пересмотра итогов президентских выборов и останется у власти на второй срок.
«Они (сторонники демократов — Ред.) жульничали и сфальсифицировали результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим», — сказал он во время митинга в штате Джорджия.
По словам Трампа, для такого результата требуются «смелые люди», благодаря которым «мы скоро сможем обратиться в Верховный суд».
Такие планы вызвали бурную положительную реакцию собравшихся на митинг сторонников Трампа.
Этот митинг — первое подобное мероприятие для Трампа с тех пор как в США прошли президентские выборы. Победителем голосования считают демократа Джо Байдена, однако Трамп не признал поражение и намерен через суды добиваться пересмотра результатов голосования в ряде ключевых штатов.
В Джорджию Трамп прибыл, чтобы поддержать двух местных республиканцев, которым в январе предстоит пойти на выборы в сенат США. От результатов этого голосования будет зависеть, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Трамп на митинге предположил, что сторонники демократов могут и здесь попытаться сфальсифицировать результаты голосования.
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