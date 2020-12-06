Кипр будет пускать украинцев после двух тестов на коронавирус

Правительство Кипра приняло обновленный план постепенного возобновления полетов. Ослабление ограничений состоится в начале весны.
Об этом передает Громадське со ссылкой на сообщение властей Кипра.
Новые правила вступят в силу с 1 марта 2021 года. Власть изменила названия категорий, которым позволяют въезд в страну:
— «зеленая» зона — все страны ЕС; оттуда туристы могут без ограничений прилетать в аэропорты Лимасола и Пафоса;
— «оранжевая» зона — страны Европейского экономического пространства, в частности Великобритания и Швейцария; перед посадкой на самолет на Кипр нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до прибытия;
— «красная» зона — страны вне ЕС, в частности это Украина, Россия, Израиль, ОАЭ, Ливан, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Беларусь. Граждане этих стран должны сделать два ПЦР-теста: один за 72 часа до вылета, второй — в аэропорту по прибытии. Самоизоляция не предусмотрена;
— «серая» зона — все страны, которые не попали в три предыдущие категории. Из них позволят прилетать только гражданам Кипра, иностранцам с видом на жительство на Кипре и владельцам специальных разрешений (например, близким родственникам граждан Кипра). После прилета им придется 14 дней провести на изоляции.
До 1 марта на Кипре будет в силе действующая система, при которой страны разделены на три категории: A, B и С. Украина относится к категории C. Это означает, что въезд разрешен только отдельным категориям: супругам и несовершеннолетним детям граждан Кипра; резидентам Кипра, имеющим вид на жительство; ближайшим родственникам (дети, родители) людям, которые легально проживают или работают на Кипре с целью воссоединения семьи; люди, которым разрешен въезд по Венской конвенции; люди, у которых есть специальное разрешение на въезд от правительства Кипра.
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