Пользователи жалуются на проблему с обновлением iOS 14.2 для iPhone

Пользователи смартфонов iPhone столкнулись с неприятной проблемой, после установки обновления iOS 14.2. Часть устройств начали быстро разряжаться, о чем сообщается на форуме разработчиков Apple.

Проблема носит нестабильный характер и коснулась лишь части устройств. Одни экземпляры за ночь теряют от 20 до 40 процентов заряда батареи, а другие могут разрядиться на 50 процентов всего за 30 минут использования.

Кроме того, пользователи iPhone заметили, что смартфоны стали ощутимо нагреваться даже при использовании обычного 5-ваттного зарядного устройства.

Чаще всего проблему отмечают владельцы iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone SE первого поколения и iPad Pro 2018 года. Возможно, в Apple решат возникшую проблему с зарядкой уже в iOS 14.3.