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Американцы на самоизоляции стали гораздо больше употреблять алкоголь

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Американцы на самоизоляции стали гораздо больше употреблять алкоголь

Медики из США выяснили, что ограничительные меры для борьбы с коронавирусом нового типа особенно негативно повлияли на сильно пьющих американцев. За каждую неделю самоизоляции вероятность уйти в запой для них увеличилась на 19%. Результаты исследования опубликовал American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

В марте и апреле 2020 года, когда во многих городах и штатах США для борьбы с распространением COVID-19 ввели карантин, многие американские СМИ начали сообщать, что в стране резко выросли продажи алкоголя. В частности, в конце марта национальный оборот спиртного увеличился на 54%, а продажи алкоголя через онлайн-магазины выросли на 262%.

Впоследствии оказалось, что во время самоизоляции американцы действительно стали пить гораздо чаще. Особенно сильно это затронуло женщин и молодежь. Из-за этого медик из Техасского университета в Хьюстоне Ситара Виракун и ее коллеги решили изучить, как самоизоляция и другие стрессовые факторы, связанные с эпидемией COVID-19, повлияли на алкогольные привычки американцев в марте-апреле этого года.

Для этого ученые привлекли более двух тысяч жителей США от 18 лет и старше, которые регулярно рассказывали медикам о том, как часто те употребляли спиртное в прошедшие дни и недели и как много алкоголя они выпивали за каждый прием.

Анализ этих данных показал, что самоизоляция по-разному повлияла на поведение сильно пьющих американцев и их сверстников, которые пили алкоголь очень редко или вообще его не употребляли раньше. В частности, мало пьющих и вовсе не пьющих американцев эпидемиологические ограничения не заставили выпивать больше, тогда как сильно пьющие участники исследования не только начали больше пить, но и чаще уходили в запои.

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В среднем каждая дополнительная неделя самоизоляции повышала вероятность ухода в запой примерно на 19%. Особенно это было характерно для сильно пьющих холостяков без детей. К концу самоизоляции такие люди начинали пить примерно в два раза больше, чем до начала эпидемии.

Ученые предполагают, что постоянное пребывание дома стало одним из факторов стресса, который толкает сильно пьющих людей на злоупотребление алкоголем и повышает вероятность длительных запоев. Эту особенность их психики нужно учитывать как при выработке эпидемиологических мер, так и в других ситуациях, когда представители уязвимых групп населения вынуждены проводить много времени дома.

США, алкоголь, коронавирус
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