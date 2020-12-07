В Раду внесли законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Законопроект № 4467 авторства нардепов фракции «Слуга народа» во главе с руководителем Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко, зарегистрирован 7 декабря.

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