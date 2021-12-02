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Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

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Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Верховная Рада пролонгировала на год до 31 декабря 2022 года включительно закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

За соответствующий законопроект № 6342 «О внесении изменений в ст.1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях» в первом чтении и в целом проголосовали соответственно 314 и 317 народных депутатов.

«Мы должны принять это решение для того, чтобы переговорный процесс, который проходит в Трёхсторонней контактной группе... на уровне Нормандского формата, был продолжен», — сказал глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция «Слуга народа») во время обсуждения законопроекта.

Он отметил, что этот закон является базой переговорного процесса для достижения мира на Донбассе, «чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена».

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в ст.10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

В частности, ст.10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

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В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий — вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона.

Верховная Рада, Донбасс, ОРДЛО
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