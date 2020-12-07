Стали известны соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины узнала соперников в квалификации на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре. Подопечные Андрея Шевченко будут играть в группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
Жеребьевка прошла в Цюрихе в понедельник 7 декабря.
Сборная Украины при жеребьевке находилась во второй корзине.
После результатов жеребьевки команды разделили на десять групп. В финальную стадию чемпионата мира выйдут все победители групп. Команды, занявшие вторые места смогут побороться за путевки на чемпионат мира через плей-офф.
Старт отбора на ЧМ-2022 года назначен на март 2021 года.
Остальные результаты жеребьевки:
Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн
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