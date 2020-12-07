IKEA прекращает выпуск выходившего 70 лет печатного каталога

Шведская компания IKEA приняла решение прекратить выпуск своего ежегодного печатного каталога, сообщается на сайте компании. Каталог выходил в бумажном виде последние 70 лет.

«Поведение наших клиентов и их подход к потреблению медиа изменились, интерес к бумажному каталогу снижается», — объяснил решение управляющий директор Inter IKEA Systems B.V. Конрад Грюсс.

В IKEA отметили, что компания наращивает инвестиции в цифровые технологии, в прошлом году ее розничные онлайн-продажи во всем мире выросли на 45%, а на сайте IKEA.com было зарегистрировано более 4 млрд посещений.

Как отмечает CNN, последним каталогом станет выпущенная в октябре версия на 2021 год.

Первое издание каталога было выпущено в 1951 году. Тогда в нем было 68 страниц, тираж составлял 285 тыс. экземпляров и он распространялся только на юге Швеции. В 2016 году на пике каталог печатался тиражом 200 млн копий на 32 языках. В 2000 году он впервые стал доступен онлайн.

Торговая сеть IKEA была основана в 1943 году, сейчас она представлена более чем в 30 странах мира.