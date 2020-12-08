Зеленский одобрил отсрочку введения кассовых аппаратов для ФЛП

Президент Владимир Зеленский одобрил отсрочку введения регистраторов расчетных операций (РРО) на 1 год до 2022 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

«Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций“ № 1017-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 декабря», — говорится в нем.

Закон определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, несмотря на установленные законом размеры минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.

Кроме того, исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных санкций.

До 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение регистраторов расчетных операций для физических лиц — предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога.