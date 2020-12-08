Зеленский одобрил отсрочку введения кассовых аппаратов для ФЛП

Президент Владимир Зеленский одобрил отсрочку введения регистраторов расчетных операций (РРО) на 1 год до 2022 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
«Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций“ № 1017-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 декабря», — говорится в нем.
Закон определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, несмотря на установленные законом размеры минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.
Кроме того, исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных санкций.
До 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение регистраторов расчетных операций для физических лиц — предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016