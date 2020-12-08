Украина подала заявку на вакцину от коронавируса COVAX

5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX, вторую часть заявки Украина подаст 14 декабря.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

С привлечением Центра общественного здоровья собрали большую часть необходимых данных для формирования заявки, благодаря которой Украина сможет получить необходимые дозы вакцины от COVID-19 для 20% населения. Речь идет о 8 млн доз, которыми провакцинируют 4 млн украинцев.

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики сформировала критерии для определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19.

На основе этих рекомендаций были определены 12 приоритетных групп населения, которые совокупно охватывают почти 21 млн человек (20 866 390), или 50% населения Украины. К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждениях, люди с сопутствующими заболеваниями и пр.

Параллельно состоялась серия консультаций по логистическим вопросам с Государственным экспертным центром, Гослекслужбой, операторами авиасообщения, ГП «Укрвакцина», с фармацевтическими предприятиями и складскими помещениями.

ЦОЗ собрал информацию о мощностях и логистических возможностях государства, которые необходимы не только для заявки в COVAX, но и для понимания имеющихся возможностей страны.

Также провели аудит холодильного оборудования. ЦОЗ собрал информацию на всех уровнях — от районного до областного — и сформировал общую базу данных об имеющемся холодильном оборудовании в Украине.

Таким образом созданы предпосылки для получения Украиной вакцины против COVID-19.

И. о. гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин сказал, что Украина последовательно выполняет условия участия в глобальной инициативе COVAX, чтобы обеспечить граждан защитой от COVID-19.

По его словам, «первая партия вакцин уже в начале 2021 обеспечит до 5% объема доз, который мы должны получить».

Сейчас идет подготовка логистических маршрутов, чтобы независимо от необходимого вакцинам температурного режима мы могли эффективно их использовать, сказал Кузин.

Поскольку участие в мировой инициативе COVAX обеспечит вакцинами лишь 20% населения, правительство ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета.

На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX, отметил Кузин.

Справка: COVAX — это мировая инициатива, созданная на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), с целью ускорения разработки, производства и обеспечения равного доступа к тестам, лечению и вакцине против COVID-19. На данный момент порядка 150 стран являются участниками этой инициативы, в частности Украина.