Свыше 300 семей из Донбасса получат компенсацию за разрушенное жилье

В следующем году МинВОТ планирует увеличить финансирование программы компенсации гражданам Украины за жилье, которое было разрушено вследствие чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РФ.

Об этом рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, сообщает пресс-служба МинВОТ.

«В планах работы Министерства на следующий год продолжить те важные инициативы, которые мы реализовывали в этом году. Например, программа, которая впервые заработала в 2020 году — это компенсация за разрушенное жилье гражданам Украины. Мы уже начинаем выплаты 37 семьям, а в следующем году мы ожидаем, что компенсацию получат еще более 300 семей», — заявил Замлинский.

Он также отметил, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья, поэтому это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия относительно доказательств и возмещения Российской Федерацией фактических убытков за потерю жилья.

Как сообщили в пресс-службе, Минреинтеграции уже разработало законопроект «О государственной политике переходного периода», который сейчас изучается подразделениями министерства, после чего будет передан на экспертизу в центральные органы исполнительной власти, ученым, специалистам и Комиссии по вопросам правовой реформы.

Кроме того, Замлинский рассказал, что министерство провело инвентаризацию разрушенных объектов совместно с Луганской и Донецкой ОГА: в Луганской области в компенсации нуждаются около 375 семей, в Донецкой области — 318 семей.

В министерстве также напомнили, что сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится проект Государственного бюджета на 2021 год, где заложено существенное увеличение финансирования инициатив Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ожидается, что бюджет будет примерно в семь раз больше, чем в текущем году, не учитывая средств, предоставляемых международными партнерами через спецфонд в рамках отдельных инвестиционных проектов.