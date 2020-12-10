В МинВОТ написали законопроект о переходном периоде на временно оккупированных территориях

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заканчивает работу над законопроектом о переходном периоде на временно оккупированных РФ территориях Украины, сообщил вице-премьер-министр, руководитель министерства Алексей Резников.

«Сегодня в команде нашего министерства почти написан концептуальный законопроект о переходном периоде, который будет регулировать государственную политику в переходной период, связанную с временной оккупацией части нашей территории, начиная с военной, вооруженной агрессии России в Крыму, Севастополе и продолжая на Донбассе», — сказал Резников на презентации проекта «Изоляция: must speak» в четверг в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, законопроект предусматривает «целый блок о переходном правосудии».

Вице-премьер отметил, что в законопроекте «абсолютно открыто и четко уже написали о том, кто точно не будет подпадать под какую-либо амнистию, под какое-либо помилование, под какой-либо другой вариант, чтобы избежать ответственности». При этом Резников подчеркнул, что в законопроекте используются принципы ООН переходного правосудия, которые обеспечивают права жертв на правду, на справедливость.

Он также рассказал, что законопроект предусматривает и создание «центра фиксации документирования нарушений прав человека, связанных с вооруженной агрессией».

Вице-премьер выразил надежду, что законопроект будет быстро согласован со всеми необходимыми институциями и в следующем году парламент сможет его принять.

«Это (принятие законопроекта — Ред.) тоже будет очень важным сигналом жителям оккупированных территорий, заложникам, которые там находятся, и в том числе палачам... Для них это очевидный сигнал, что Украина свое решение приняла. И международная общественность будет понимать, как мы будем действовать после деоккупации этих территорий», — сказал Резников.