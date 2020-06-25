Кабмин упростил пересечение КПВВ с неподконтрольными территориями

Кабинет министров Украины принял очередное решение по упрощению пересечения линии соприкосновения и административной границе с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей и полуостровом Крым, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ).
«Изменениями отменяется обязательная самоизоляция в связи с пересечением контрольных пунктов въезда на свободные территорию Украины для: — сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста; — сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях; — участников внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов, в том числе для вступления через образовательные центры „Крым-Украина“ и „Донбасс-Украина“ по приглашению учреждения высшего (профессионального перед высшим) образования вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом», — говорится в сообщении.
Также изменениями предусматривается прекращение самоизоляции лиц, в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, что соответствует европейской практике борьбы с COVID-19.
«Соответствующие изменения вступят в силу с даты их публикации. Публикация ожидается в ближайшее время», — добавили в МинВОТ.
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