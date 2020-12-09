Байден может назначить послом в Китае гея Буттиджича

Кандидат от демократов Джо Байден, которого ведущие американские СМИ уже назвали победителем президентских выборов в США, рассматривает возможность назначить бывшего претендента на пост главы государства демократа Пита Буттиджича послом США. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По данным портала, представлять интересы США Буттиджич скорее всего будет в Китае. Политик также может занять руководящий пост и внутри страны, в том числе в министерствах транспорта или торговли, допускают источники портала.

Однако сам Буттиджич дал понять, что больше всего интересуется внешней политикой или сферой национальной безопасности, добавили они.

Буттиджичу 38 лет. Он бывший офицер военно-морской разведки США, экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана и открытый гей.

На президентских выборах в США в 2020 году Буттиджич был одним из кандидатов от Демократической партии. 1 марта он покинул предвыборную гонку и заявил, что поддержит Байдена.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, однако ведущие американские СМИ сообщили, что выиграл Байден. Результаты выборов 14 декабря должна утвердить коллегия выборщиков, а затем — конгресс США.