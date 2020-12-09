Венедиктова похвасталась, что уже почти победила олигархов

Генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя результаты расследования о хищении денег банка «Финансы и Кредит», заявила, что олигархи — уже не диагноз и не приговор для системы.
Об этом она написала в Facebook.
«Олигархи» — это уже не диагноз и не приговор для системы. Несмотря на системное сопротивление отдельных высокопоставленных должностных лиц, к большому сожалению, в украинских органах власти, нам удалось добиться промежуточного, но очень чувствительного результата в вопросе расследования уголовного производства по растрате более 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит», — отметила генпрокурор.
По ее словам, прокуроры ОГП пока систематизируют и анализируют полученную информацию о таком вмешательстве в работу органов правопорядка и национальных судов.
«Если эти данные найдут свое объективное подтверждение и в уголовно-процессуальном аспекте, прокуроры немедленно внесут соответствующие сведения в ЕРДР в отношении указанных лиц, которые отстаивали интересы подозреваемых по этому делу», — добавила она.
Венедиктова также сообщила, что Офис генпрокурора в рамках производства по растрате более 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит» передал в АРМА арестованное в ходе расследования имущество.
Напомним, ранее Национальный банк начал принудительное взыскание с экс-собственника банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.
Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от «Блока Юлии Тимошенко» (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец.
Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка «Финансы и Кредит».
11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.
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