Министр предложил ввести в Украине двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, а также отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
«По озвученному на данный момент плану Министерства здравоохранения нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе, и тому подобное», — написал Ткаченко в Telegram-канале.
По его словам, в последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось, но дальнейшая ситуация должна быть прогнозируемой.
«Мое личное мнение — лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере, будет, что вспомнить», — добавил министр.
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