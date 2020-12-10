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Суд возобновил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

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Суд возобновил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе Виталия Корсака, Ольги Попиковой и Алексея Евсикова отменила решение судьи Хозяйственного суда города Киева Людмилы Шкурдовой о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.

«Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиков по делу и действие так называемого „антиколомойського“ закона, фактически возобновила производство по отмене национализации ПриватБанка», — говорится в сообщении ПриватБанка в четверг.

Как сообщалось, судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

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В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и «Солид Днипро».

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

Игорь Коломойский, ПриватБанк
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