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«Венецианская комиссия» прокомментировала резонансное решение КС

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«Венецианская комиссия» прокомментировала резонансное решение КС

«Венецианская комиссия» («Европейская комиссия «За демократию через право») при Совете Европы рекомендует Верховной Раде восстановить уголовную ответственность за недостоверное декларирование и полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) с оговорками после решения Конституционного суда (КС).

Об этом говорится в заключении «Венецианской комиссии», предоставленном по обращению Президента Владимира Зеленского.

Комиссия указала на недостатки решения КС.

«Конституционный суд должен уважать свои собственные процедуры и принимать решения, которые в целом соответствуют судебной практике. Еще более важно, что Конституционный суд должен принимать решения в рамках своих законных полномочий и юрисдикции», — говорится в заключении.

По мнению «венецианки», в решении КС было недостаточно четкой аргументации и опоры на международное право, но мог быть конфликт интересов у некоторых судей.

«Это досадно не только из-за немедленного негативного эффекта этого решения на борьбу с коррупцией в Украине, но и потому что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом», — сказано в заключении.

В то же время комиссия подчеркнула, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль КС и выполнять его решения, «имплементируя в свете конституционных основ страны и международных стандартов, и сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе».

«Важно сохранить обязанность должностных лиц (включая судей обычных судов и Конституционного суда) подавать финансовые декларации, иметь эффективный механизм проверки таких деклараций и предусмотреть в законе надлежащие санкции для этих должностных лиц, включая судей и прокуроров, которые заведомо подали неправдивые декларации или не подали их вообще», — говорится в заключении.

В частности, «Венецианская комиссия» рекомендует восстановить ст. 366-1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за подачу заведомо ложных сведений или невнесение декларации, но с детализацией.

Полномочия НАПК комиссия рекомендует восстановить в полной мере в отношении всех должностных лиц, кроме судей, а по судьям — предусмотреть дополнительные гарантии их защиты от возможных злоупотреблений.

«Чтобы защитить судей от потенциальных злоупотреблений со стороны НАПК, закон может предусмотреть надзор над деятельностью НАПК в отношении судей либо в форме механизма жалоб, либо в форме регулярных отчетов НАПК в соответствующий судебный орган», — говорится в заключении.

Комиссия считает, что эта роль может быть возложена на Высшую квалификационную комиссию судей, но только «в случае, если она состоит из профессиональных, честных и независимых членов».

«Венецианская комиссия» также пообещала обнародовать в ближайшее время еще одно отдельное заключение относительно реформирования КС.

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Напомним, в конце ноября Зеленский направил председателю «Венецианской комиссии» Буккикио письмо с просьбой предоставить по процедуре ускоренного рассмотрения оценку конституционной ситуации в Украине, вызванной решением КС, и заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

В частности, глава государства просит комиссию дать заключение о принятии решения судьями КС при наличии возможного конфликта интересов, о соблюдении судом процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в том числе относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Венецианская комиссия, КС
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