Сборная Украины завершила год на 24-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала итоговый рейтинг сборных за 2020 год. В нем украинская национальная команда заняла 24-е место.
По сравнению с итоговым рейтингом за 2019 год сборная Украины не изменила свою позицию. На данный момент в активе команды 1521 балл.
Рейтинг ФИФА продолжает возглавлять команда Бельгии. Действующий чемпион мира — команда Франции — идет на второй строчке, Бразилия — на третьей. В пятерку лидеров также входят сборные Англии и Португалии. Сборная России находится существенно ниже сборной Украины - у нее 39 место.
Итоговый рейтинг ФИФА за 2020 года:
1. Бельгия — 1780 очков
2. Франция — 1755
3. Бразилия — 1743
4. Англия — 1670
5. Португалия — 1662
6. Испания — 1645
7. Аргентина — 1642
8. Уругвай — 1639
9. Мексика — 1632
10. Италия — 1625…
24. Украина — 1521
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