Сборная Украины завершила год на 24-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала итоговый рейтинг сборных за 2020 год. В нем украинская национальная команда заняла 24-е место.

По сравнению с итоговым рейтингом за 2019 год сборная Украины не изменила свою позицию. На данный момент в активе команды 1521 балл.

Рейтинг ФИФА продолжает возглавлять команда Бельгии. Действующий чемпион мира — команда Франции — идет на второй строчке, Бразилия — на третьей. В пятерку лидеров также входят сборные Англии и Португалии. Сборная России находится существенно ниже сборной Украины - у нее 39 место.

Итоговый рейтинг ФИФА за 2020 года:

1. Бельгия — 1780 очков

2. Франция — 1755

3. Бразилия — 1743

4. Англия — 1670

5. Португалия — 1662

6. Испания — 1645

7. Аргентина — 1642

8. Уругвай — 1639

9. Мексика — 1632

10. Италия — 1625…

24. Украина — 1521