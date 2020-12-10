Журнал Time назвал главных претендентов на звание «Человек года»

Журнал Time в четверг опубликовал шорт-лист кандидатов на звание «Человек года».
«Редакторы Time рассматривают четырех кандидатов для выбора в этом году человека, который больше всего повлиял на новости и нашу жизнь в лучшую или худшую сторону», — говорится в сообщении издания.
В список кандидатов вошли демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах в США, и нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. Кроме того, на это звание претендуют главный инфекционист США Энтони Фаучи и собирательный образ медицинских работников, трудящихся в пандемию COVID-19, а также участники движения за расовую справедливость.
В 2019 году «Человеком года» по версии Time стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.
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