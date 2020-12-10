В НАБУ считают, то Офис генпрокурора саботирует дело Бахматюка

В Национальном антикоррупционном бюро Украины расценивают отказ Офиса генерального прокурора согласовывать экстрадицию экс-владельца «ВиЭйБи Банка» Олега Бахматюка как попытку саботировать расследование особо тяжкого преступления.

«На днях Офис генерального прокурора объяснил, почему отказывается согласовывать экстрадиции бывшего владельца „ВиЭйБи Банка“, которого НАБУ и САП подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, предоставленного Нацбанком. Ключевой аргумент — НАБУ якобы нарушило нормы национального и международного законодательства в процессе расследования. Это не соответствует действительности. Мы расцениваем такие действия отдельных лиц в Офисе генпрокурора как попытку саботировать расследование особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении на странице НАБУ в Facebook.

В Бюро заявили, что категорически не согласны с таким действиями департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора, в связи с чем 8. декабря направили дисциплинарную жалобу на действия его руководителя. «Орган досудебного расследования убежден, что сейчас есть все законные основания для начала экстрадиции в Украину бывшего владельца «ВиЭйБи Банка», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, НАБУ подозревает владельца «Укрлендфарминга» и экс-бенефициарного собственника «ВиЭйБи Банка» Бахматюка в сговоре с экс-первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для вывода в 2014 году 1,2 млрд грн рефинансирования из этого коммерческого банка.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявляло в розыск по делу ВиЭйБи Банка Бахматюка и его сестру, гендиректора «Авангарда» Наталию Василюк.