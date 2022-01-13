Замначальника отдела Офиса генпрокурора разоблачили на подстрекательстве к даче взятки в $150 тысяч

На подстрекательстве к предоставлению $150 тыс. неправомерной выгоды разоблачен заместитель начальника одного из отделов Офиса генерального прокурора, к уголовной ответственности также привлечено и физическое лицо-посредник, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Следствие установило, что должностное лицо Офиса генпрокурора предложило бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы, связанные с уголовным преследованием, которые осуществляли следователи Главного управления ГФС при процессуальном руководстве прокуроров ОГП. В частности, добиться закрытия уголовного производства и вернуть предпринимателю изъятое в ходе обысков имущество (компьютерная техника, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover)», — сказано в сообщении.

Так, за это чиновник предложил бизнесмену предоставить ему $100 тыс. якобы для дальнейшей передачи руководству Офиса генпрокурора. В дальнейшем чиновник увеличил сумму неправомерной выгоды до $150 тыс.

Установлено, что для этого замначальника отдела Офиса генпрокурора привлек посредника.

«В этот же день во время проведения обысков по месту работы подозреваемых в рамках расследования указанных фактов детективы НАБУ изъяли большие объемы наличных денег. Статус этих средств проверяется. НАБУ и САП проводят необходимые следственные действия, направленные на установление других возможных участников преступления», — добавили в НАБУ.

Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 Уголовного кодекса.