Россия поставит в Аргентину 10 млн доз своей вакцины – первым привьется президент

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передаст 10 млн доз вакцины «Спутник V» в Аргентину, говорится в официальном Twitter-аккаунте «Спутник V».

«РФПИ и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V», — отмечается в сообщении.

В свою очередь президент Аргентины Альберто Фернандес уже сообщил журналистам, что намерен первым в стране привиться российской вакциной от COVID-19, у него нет никаких сомнений в качестве препарата.

«В Аргентине многие сомневаются в способностях российской науки.... Но, чтобы снять все сомнения, я буду первым, кто привьется вакциной, когда она сюда прибудет, потому что у меня нет никакого сомнения в качестве вакцины... Я вакцинируюсь раньше всех, чтобы ни у кого не было страха», — сказал он.

Он также поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за содействие в приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V», следует из заявления политика.

«Я хочу поблагодарить президента Путина, потому что он персонально занимался тем, чтобы это произошло», — сказал Фернандес журналистам.

Россия и Аргентина подписали соглашение о поставке вакцины, которая позволит вакцинировать в начале 2021 года 10 миллионов граждан.

По словам Фернандеса, вакцина подарит стране спокойствие. В первую очередь, будут привиты медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов и пожилые люди.