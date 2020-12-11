Пообещав сохранить Сытника президент нарушил закон, - эксперт

Еще в августе Конституционный суд Украины признал неконституционными назначение Артема Сытника директором НАБУ. 16 декабря заканчиваются три месяца, которые КС дал, чтобы привести ситуацию с НАБУ в соответствие с Конституцией. Однако, Артем Сытник до сих пор остается во главе ведомства. Более того, президент Украины Владимир Зеленский заверил послов G-7, что Сытник и дальше будет выполнять свои обязанности.
По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, речь идет о нарушении закона президентом, за которое он должен нести ответственность.
«Заявление Зеленского — часть договоренностей с Западом. И, конечно же, такие заявления со стороны президента выглядят абсолютно неправовыми, и теоретически могут быть предметом расследования в отношении самого президента. Назначение и увольнение Сытника — не прерогатива президента. Президент в своей деятельности должен руководствоваться Конституцией и законами Украины, а не политическими договоренностями», — убежден эксперт.
По его мнению, чтобы ситуация сейчас вошла в правовое русло, Артем Сытник должен покинуть должность.
«Сытник должен оставить свой кабинет, а его обязанности должны быть возложены на одного из замов. Это логично и вытекает из системы права. Сытник вообще не может занимать никакое место в этой системе. И в силу решения КС, да и в силу своего, скажем так, политико-правового положения, с учетом вступившего в силу решения, по которому Сытник признан человеком, совершившим коррупционное преступление», — отметил эксперт.
В то же время он не верит в то, что кто-то реально понесет ответственность за то, что решение КС не выполняется.
«Президент должен был выпустить, наверное, указ о признании утратившим силу предыдущего указа о назначении Сытника. И это всё, что может сделать президент — остальное должен был сделать парламент. А депутатов привлечь к ответственности невозможно. Поэтому, вероятнее всего, будет сохраняться некий статус-кво, который будет ждать именно политического решения. Ситуация просто зависнет», — предрекает Бортник.
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