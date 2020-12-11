В Нью-Йорке запретили посещение ресторанов

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо запретил посещение ресторанов в столице штата в связи с ростом госпитализаций из-за коронавируса.

«Принятие пищи в ресторанах запрещается в городе Нью-Йорк с понедельника. Уровень госпитализаций не стабилизировался, а учитывая рост уровня заражений и плотность населения в Нью-Йорке, посещение заведений общепита — слишком высокий риск», — написал Куомо в Twitter.

Губернатор Нью-Йорка также затронул вопрос поставки вакцин. Он заявил, что около 170 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидаются в эти выходные, а также после 21 декабря штат должен получить 346 тысяч доз вакцины компании Moderna.

За последние сутки в Нью-Йорке, как сообщил Куомо, выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений составляет около 750 тысяч.

Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч.