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В Нью-Йорке запретили посещение ресторанов

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В Нью-Йорке запретили посещение ресторанов

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо запретил посещение ресторанов в столице штата в связи с ростом госпитализаций из-за коронавируса.

«Принятие пищи в ресторанах запрещается в городе Нью-Йорк с понедельника. Уровень госпитализаций не стабилизировался, а учитывая рост уровня заражений и плотность населения в Нью-Йорке, посещение заведений общепита — слишком высокий риск», — написал Куомо в Twitter.

Губернатор Нью-Йорка также затронул вопрос поставки вакцин. Он заявил, что около 170 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидаются в эти выходные, а также после 21 декабря штат должен получить 346 тысяч доз вакцины компании Moderna.

За последние сутки в Нью-Йорке, как сообщил Куомо, выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений составляет около 750 тысяч.

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Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч.

Нью-Йорк, коронавирус
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Пятница, 11 декабря 2020
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