В КСУ заявили, что Венецианская комиссия признала легитимным решение о декларировании

Заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы свидетельствуют, что решение Конституционного Суда Украины от 27 октября по электронному декларированию является легитимным и подлежит безусловному исполнению со стороны государства.

Об этом сообщается на странице КСУ в Фейсбуке.

«Конституционный Суд Украины констатирует, что согласно заключению Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы решение Конституционного Суда Украины № 13-р/2020, несмотря на критические замечания в его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению», — говорится в сообщении.

Как отмечают в КСУ, в своих выводах Венецианская комиссия и Генеральный директорат дали рекомендации Верховной Раде Украины относительно направлений изменения законодательства во исполнение указанного решения Конституционного Суда Украины.

Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к заключению о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда Украины.

«Напротив, они отметили, что органы государственной власти должны уважать конституционную роль Конституционного Суда Украины и должны выполнять его решения. В то же время отдельные политики в средствах массовой информации подают свою трактовку заключения Венецианской комиссии в выгодном им свете, искажая при этом истинную сущность его содержания», — заявили в КСУ.

В заявлении Конституционный Суд также предостерегает от манипулирования заключением Венецианской комиссии.

«С целью предотвращения манипулирования вокруг этого вопроса подчеркиваем, что решение Конституционного Суда Украины является легитимным и подлежащим исполнению с учетом заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы. Фактически, работа над исполнением указанного решения Конституционного Суда Украины началась задолго до принятия заключения органов Совета Европы, что свидетельствует о конструктивном сотрудничестве соответствующих органов, направленном на исполнение решения КСУ и приведение закона в соответствие с требованиями Конституции Украины», — говорится в сообщении.

В то же время в КСУ признали, что заключение Венецианской комиссии содержит ряд критических замечаний.

«Заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, относительно аргументации в мотивировочной части, порядка разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий в отношении принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов. Все они изучаются судьями Конституционного Суда Украины для учета при дальнейшей выработке решений», — сообщили в КСУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за решение относительно Конституционного Суда и пообещал учесть ее позицию при проведении судебной реформы.

Венецианская комиссия в заключении советует Украине внести изменения в закон о КСУ учитывая кризис, возникший после отмены части антикоррупционного законодательства. Венецианская комиссия советует также подробнее прописать правила функционирования Конституционного Суда, чтобы предотвратить потенциальные следующие проблемы.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности предоставления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины 25 ноября обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.