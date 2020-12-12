Регулятор США одобрил вакцину Pfizer и BioNTech

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину против коронавируса BNT162b2, созданную американской Pfizer и немецкой BioNTech. Это первая вакцина, разрешенная FDA. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины для профилактики коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Теперь препарат можно применять на территории Штатов. Американский лидер Дональд Трамп уже объявил о начале вакцинации населения и пообещал, что первая прививка будет сделана «менее чем через 24 часа».

Препарат вводится двумя дозами с промежутком в три недели. Его разрешено использовать людям не моложе 16 лет. Проверка FDA установила, что преимущества от использования вакцины перевешивают ее риски. Во время исследованиях на добровольцах выявили следующие наиболее частые побочные эффекты: усталость, головную и мышечную боль, озноб.

По данным разработчиков, эффективность препарата достигает 95%. В Pfizer сообщили, что вакцина показывала высокую эффективность во всех группах добровольцев независимо от пола, возраста или расы.

Первой вакцину Pfizer и BioNTech разрешила Великобритания, одобрившая ее в начале декабря. Британия заказала 40 млн доз препарата, этого хватит для вакцинации 20 млн человек. Вакцинация в стране началась 8 декабря, первой вакцину Pfizer рамках программы массовой вакцинации получила 91-летняя жительница города Ковентри.

Вакцина Pfizer и BioNTec требует специальной транспортировки и хранения. Вплоть до разморозки препарата он должен храниться при очень низкой температуре: не выше минус 70 градусов по Цельсию. Такие условия требуют создания дорогостоящей охлаждающей инфраструктуры, что может стать препятствием для ее продажи даже в богатые страны, отмечал Bloomberg. В качестве наиболее доступной вакцины агентство назвало препарат британского производителя AstraZeneca. Именно на эту вакцину приходится больше всего закупок в мире — около 40%, или 2,4 млрд доз.