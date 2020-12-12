Всемирный банк выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы социальной поддержки населения, сообщил он в пресс-релизе в субботу.

«Совет исполнительных директоров ВБ сегодня принял решение о предоставлении Украине займа в $300 млн по проекту модернизации соцподдержки населения в размере $300 млн для Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19, к проекту «Модернизация системы социальной поддержки населения», — говорится в релизе.

Как напомнил ВБ, первый транш допфинансирования к данному проекту в размере $150 млн был согласован 30 апреля 2020 года.

«Дополнительное финансирование укрепит предоставление соцпомощи малообеспеченным семьям через соответствующую госпрограмму соцпомощи, что позволит не допустить попадание 1 млн украинских граждан за черту бедности из-за пандемии COVID-19», — указано в сообщении.