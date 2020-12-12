Всемирный банк выделил Украине $300 млн по проекту модернизации системы социальной поддержки населения, сообщил он в пресс-релизе в субботу.
«Совет исполнительных директоров ВБ сегодня принял решение о предоставлении Украине займа в $300 млн по проекту модернизации соцподдержки населения в размере $300 млн для Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19, к проекту «Модернизация системы социальной поддержки населения», — говорится в релизе.
Как напомнил ВБ, первый транш допфинансирования к данному проекту в размере $150 млн был согласован 30 апреля 2020 года.
«Дополнительное финансирование укрепит предоставление соцпомощи малообеспеченным семьям через соответствующую госпрограмму соцпомощи, что позволит не допустить попадание 1 млн украинских граждан за черту бедности из-за пандемии COVID-19», — указано в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016