На Змиевской ТЭС ночью был пожар

В Харьковской области в ночь на воскресенье начался пожар на Змиевской ТЭС ПАО «Центрэнерго».
Как информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании в корпусе Б энергоблока № 9 поступило на номер 101 в 1:04.
«К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах и 2 — на автолестницах. По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв.м», — говорится в сообщении.
В 3:45 пожар был локализован, в 8:36 — полностью ликвидирован.
Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.
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