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Власти Британии рекомендовали магазинам сделать запасы продуктов

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Власти Британии рекомендовали магазинам сделать запасы продуктов

Власти Великобритании рекомендовали супермаркетам создать запасы продовольственных товаров на случай, если соглашение о свободной торговли с ЕС не будет заключено. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.

По ее данным, помимо продовольствия, торговым точкам следует обеспечить шестинедельный запас лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин. Как утверждает газета, обеспечение запасов необходимо, так как после объявления о провале переговоров по торговой сделке среди населения может возникнуть паника.

В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что позиции ЕС и Великобритании остаются фундаментально различны по ряду вопросов. Она заявила, что крайний срок для завершения переговоров о свободной торговле — это воскресенье, 13 декабря. Пока и Брюссель и Лондон утверждают, что не будут пытаться вновь отсрочить завершение переговоров.

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Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

Великобритания, Brexit
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