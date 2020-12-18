Sony удаляет нашумевшую игру Cyberpunk 2077 из PlayStation Store

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) приняла решение отозвать вышедшую недавно игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store и вернет средства тем, кто ее уже приобрел. Об этом сообщается в пятницу на сайте PlayStation.
«SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления. Как только мы получим подтверждение, что вы приобрели Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, мы начнем процесс возврата средств. Обратите внимание, что процесс возврата может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения», — говорится в сообщении.
Релиз игры, который неоднократно откладывался, состоялся 10 декабря, что вызвало огромный ажиотаж среди пользователей различных игровых платформ по всему миру.
Вместе с тем Cyberpunk 2077, несмотря на большой спрос, отчасти не оправдала ожидания игроков, которые с момента релиза игры стали жаловаться на ее техническую составляющую. В частности, в соцсетях и на тематических форумах владельцы приставок прошлого поколения — PlayStation 4 и XBox One — жаловались на проблемы с вылетами и багами. Такие же проблемы возникали и у некоторых пользователей новых консолей — PlayStation 5 и XBox Series X.
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