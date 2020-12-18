В некоторых регионах заполнены две трети COVID-коек в больницах

В Украине заполнено 41% COVID-коек, в отдельных регионах более 65%.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«Ситуация разная в зависимости от региона. Например, у нас общий процент заполненности коек на сегодняшнее утро составляет 41,7%, при этом у нас есть регионы, например, Николаевская область, где заполняемость коек более 65% — 65,4%. Поэтому еще раз подчеркиваю: для нас очень важно, чтобы все украинцы соблюдали правила безопасности, установленные в нашей стране », - сказал Степанов.
Он также сообщил, что за сутки были госпитализированы 2904 пациента с COVID-19, выписаны из больниц 2747 человек.
По состоянию на утро 18 декабря в Украине зарегистрировано 12 630 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии лабораторно подтвержден 944 381 случай COVID-19.
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