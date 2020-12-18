Журнал Science назвал главный научный прорыв года

Американский журнал Science назвал вакцины против коронавируса главным научным прорывом 2020 года. Об этом говорится в статье на сайте издания.
Science, одно из ведущих научных изданий мира, каждый год публикует список из десяти важнейших открытий или прорывов в науке.
«В этом году мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв будет так или иначе связан с коронавирусом, однако только в последние недели нам стало ясно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от COVID-19», — пишет главный редактор Science Голден Торп.
По его словам, долгое время казалось, что на скорое появление вакцин можно не надеяться, однако процесс вакцинации населения Земли уже фактически начался.
Вакцины от коронавируса создаются параллельно в нескольких странах. В США пока одобрена только вакцина Pfizer-BioNTech, но вскоре зеленый свет может получить и вакцина, разработанная американской компанией Moderna. Также разрабатываются вакцины AstraZeneca (Великобритания), Sanofi-GSK (Франция — Великобритания), Johnson & Johnson (США) и CureVac (Германия).
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