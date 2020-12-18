Офис Президента не разрешил НАБУ вручить подозрение Татарову

Офис президента заявляет, что отказал Национальному антикоррупционному бюро в доступе к помещению и отрицает, что заместителю руководителя Олегу Татарову было вручено подозрение.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса.
«Офису Президента ничего не известно о вручении сообщения о подозрении Татарову. Олег Татаров работает в обычном режиме, никаких процессуальных и следственных действий с его участием в Офисе Президента не происходило. Сотрудники НАБУ действительно посещали Офис Президента, но их просьбы выходили за пределы законных процедур, а поэтому в доступе в помещение ОПУ им было отказано», — рассказала она.
Офис также отметил, что вопрос возможного отстранения Татарова от должности будет рассмотрен в установленном законом порядке.
Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП вручили Татарову подозрение, придя в Офис президента с обысками.
Сам Татаров заявил, что информация о выдаче санкции на его задержание является ложной.
«Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал», — написал Татаров в Телеграм-канале в пятницу.
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