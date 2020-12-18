Офис Президента не разрешил НАБУ вручить подозрение Татарову

Офис президента заявляет, что отказал Национальному антикоррупционному бюро в доступе к помещению и отрицает, что заместителю руководителя Олегу Татарову было вручено подозрение.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса.

«Офису Президента ничего не известно о вручении сообщения о подозрении Татарову. Олег Татаров работает в обычном режиме, никаких процессуальных и следственных действий с его участием в Офисе Президента не происходило. Сотрудники НАБУ действительно посещали Офис Президента, но их просьбы выходили за пределы законных процедур, а поэтому в доступе в помещение ОПУ им было отказано», — рассказала она.

Офис также отметил, что вопрос возможного отстранения Татарова от должности будет рассмотрен в установленном законом порядке.

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП вручили Татарову подозрение, придя в Офис президента с обысками.

Сам Татаров заявил, что информация о выдаче санкции на его задержание является ложной.

«Информация о якобы даче санкции на мое задержание является ложью. Никто таких санкций никому не давал», — написал Татаров в Телеграм-канале в пятницу.