Антикоррупционное бюро уже год возглавляет коррупционер

19 декабря исполняется год как директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник находится в официальном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Статья, согласно которой Сытника привлекли к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Судебное решение вступило в законную силу 13 декабря 2019 года. Тогда директор НАБУ проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который осенью признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф 3400 грн.

Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.

Несмотря на признание коррупционером, Артем Сытник до сих пор возглавляет Антикоррупционное бюро.