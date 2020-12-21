ГФС раскрыла схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей на 2 млрд грн

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с Государственной таможенной службой Украины раскрыли схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран Европейского Союза и США.

«В течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости. Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей „предприятиям-скрутчикам“ для фиктивного формирования схемного налогового кредита», — сообщает пресс-служба ГФС.

Всего было реализовано более 130 тыс. транспортных средств.

«Таким образом предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 млрд грн», — заявил и.о. главы ГФС Дмитрий Сосинович.

Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).