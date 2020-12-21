В Норвегии олимпийскому чемпиону дали 7 лет тюрьмы

Двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга приговорили к семи месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
Бывшего спортсмена полицейские задержали 13 августа за превышение скорости. Они обнаружили в крови Нортуга наркотики, а также доказали, что он вел съемку на мобильный телефон во время движения, что является нарушением местного законодательства. Запрещенные вещества также нашли в доме лыжника.
Позднее спортсмен собрал пресс-конференцию, на которой признался в наркотической зависимости. По его словам, проблема возникла из-за нехватки адреналина после завершения спортивной карьеры.
О том, что у него возникли проблемы с законом бывший спортсмен сообщил сам, выложив пост на своей странице в Instagram.
34-летний Петтер Нортуг — двукратный олимпийский чемпион игр в Ванкувере в 2010 году. Также на той Олимпиаде он выиграл серебро в эстафете и бронзу в личном спринте. Кроме того, спортсмен — 13-кратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам.
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