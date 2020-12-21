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В Дании эксгумируют и сожгут заразившихся коронавирусом норок

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В Дании эксгумируют и сожгут заразившихся коронавирусом норок

Парламент Королевства Дания принял решение эксгумировать заразившихся COVID-19 норок, уничтоженных в качестве меры по предотвращению распространения заболевания. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства страны.

Норок, захороненных в военных районах в Норре-Фельдинге около Хольстебро и Кельвро около Карупа, хотят выкопать из-за опасения заражения окружающей среды. После захоронения образующиеся при разложении газы могут выталкивать тела животных из-под земли. Также есть опасения, что таким образом захоронения могут загрязнить близлежащие ручьи и озера, в которых течет питьевая вода. Одно из озер находится в 200 метрах от захоронения.

Согласно решению, принятому парламентом, норок выкопают в мае, спустя шесть месяцев после захоронения, когда они больше не будут представлять «биологическую опасность», а затем сожгут в мусоросжигательных заводах «как коммерческие отходы».

«Таким образом, мы избегаем обращения с норкой как с опасными биологическими отходами», — говорится в сообщении ведомства.

С 4 ноября в Дании убили около 15,4 млн норок. Из них 5,5 млн норок было уничтожена на Daka (завод по производству биотоплива) или на мусоросжигательных заводах. Около 4 млн норок были закопаны в канавах для захоронений в Норре Фельдинг и Кельвро.

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В октябре мутировавший у норок коронавирус был обнаружен у 214 жителей Дании. После этого власти страны приняли решение убить всех норок для предотвращения распространения вируса. Уничтожению подверглись и здоровые норки. В ноябре, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), было выявлено 349 случаев заражения. Всего было выявлено 644 подобных случаев заражения.

Однако позже власти признали это решение ошибочным. По словам министра продовольствия и рыболовства Дании Могенса Йенсена, для требования убивать животных за пределами ферм, где были выявлены зараженные коронавирусной инфекцией норки, а также хозяйств в радиусе 8 км от них не было никаких юридических оснований.

Дания является крупнейшим в мире поставщиком норки. В стране работали 1139 норковых ферм, на которых содержались около 15-17 миллионов норок.

Дания, коронавирус
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